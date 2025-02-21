Bakan Fidan'dan cami ziyareti

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid zamanında inşa ettirilen Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret etti.

Bakan Fidan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Johannesburg’da, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi ve kültürel bağların sembollerinden olan Nur'ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etme fırsatı buldum. Tarihin ve maneviyatın buluştuğu bu mekan, TİKA’nın titiz çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Türk ve Güney Afrikalı Müslümanların ortak mirasını yaşatan bu anlamlı esere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

1884 yılında yaptırılan caminin kapısında Türk bayrağı dalgalanmaya devam ediyor.

Nur'ul Hamidiye Camii mütevelli heyetinden Dr. Eshaam Palmer, caminin tarihini, bugünkü işlevini ve Türkiye olan bağlarını AA muhabirine anlattı.

Palmer, CapeTown müslümanlarının talebi doğrultusunda Osmanlı Devleti tarafından bu kente gönderilen Ebubekir Efendi'nin, caminin yapımının fikir babası olduğunu belirterek "Ebubekir Efendi bunu göremedi ama bu cami onun soyundan gelen kişiler ve talebeleri tarafından inşa edildi." dedi.

Osmanlı'nın, caminin inşasına maddi katkıda bulunduğuna dikkati çeken Palmer, "Sultan 2. Abdülhamid caminin inşasının hızlandırılması için bağışta bulundu. Bunun sonucu olarak camiye onun ismi verildi." diye konuştu.

Palmer, buranın uluslararası cemaate sahip bir cami haline geldiğine dikkati çekerek "Halife Abdülhamid'in ismini taşıyan bu cami, günümüzde de ümmetin her köşesinden Müslüman'a hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede sokakta namaz kılınan tek cami

Palmer, Nur'ul Hamidiye Camisi'nin konumuna dikkati çekerek "Long Street, Cape Town gece hayatının merkezidir. Gece kulüpleri ve barlarla dolu bir yer. Bu durum özellikle güvenlik sıkıntısına yol açıyor." diye konuştu.

Caminin 400 kişi kapasitesine sahip olduğunu ve çoğu zaman bu kapasiteyi aştıklarını belirten Palmer, "Burası aynı zamanda bölgede insanların sokakta namaz kılabildikleri tek cami. Hem cuma namazlarında hem de vakit namazlarında cemaat sokağa taşıyor. Bu yüzden hükümet yetkililerinden izinle cuma namazlarında sokağı kapatabiliyoruz." dedi.

Palmer, bu görüntünün yoldan geçen turistleri çok etkilediğini ve hatta bazılarının İslamiyet'le tanışmasına vesile olduklarını söyledi.

TİKA tarafından restore edildi

Nur'ul Hamidiye Camisi cemaatinin, 2008 yılından bu yana Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirdiği kaydeden Palmer, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2015 yılından itibaren camiyi restore ettiğini belirtti.

Palmer, "TİKA'nın restorasyonu güzel hat işlemeleri, ahşap işçiliği, halılar, minber ve diğerleri ile birlikte oldukça kapsamlı bir restorasyon oldu. Her zaman ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. En son klimalarımızı TİKA bağışladı." diye konuştu.

"Türk bayrağı bu caminin kapısında resmi olarak dalgalanıyor"

Türklerin de camiyi çok sevdiklerini belirten Palmer, şöyle devam etti:

"Türkler bu bölgeye ne zaman gelseler, önce bu camiye geliyorlar. Burada her zaman tanıdık birilerini görebileceklerini biliyorlar."

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği tarafından kendilerine verilen Türk bayrağının cuma namazları ve önemli günlerde göndere çekildiğini anlatan Palmer, "Türk bayrağı bu caminin kapısında resmi olarak dalgalanıyor." ifadelerini kullandı.