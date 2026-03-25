Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, "savaşla ilgili son durumu" ele alındı. Bakan Fidan ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.
Giriş: 25.03.2026 - 22:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.
Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durum" ele alındı.
İSHAK DAR İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye dönük çabalar değerlendirildi.
