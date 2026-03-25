        Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Erakçi ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, "savaşla ilgili son durumu" ele alındı. Bakan Fidan ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 22:19 Güncelleme:
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.

        Görüşmede ABD-İsrail ile İran arasındaki "savaşla ilgili son durum" ele alındı.

        İSHAK DAR İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye dönük çabalar değerlendirildi.

        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
