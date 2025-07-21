Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakerelerini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile İranlı mevkidaşı Erakçi telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra cuma günü İstanbul'da yapılacak nükleer müzakereleri ele alındı.