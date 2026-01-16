Habertürk
        Bakan Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Bakan Fidan ayrıca, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

        Giriş: 16.01.2026 - 19:32 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:35
        Bakan Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis iştirak etti.

        Fidan, ayrıca Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.

        Bakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Litvanyalı mevkidaşı Budrys ile ayrı ayrı ikili görüşmeler de yaptı.

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        Eşiyle tartışan baba, 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

