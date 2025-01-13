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        Haberler Dünya Bakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile telefonda görüştü. İkili görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:32
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        Bakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ele alındı.

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