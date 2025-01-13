Bakan Fidan Norveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile telefonda görüştü. İkili görüşmede Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Giriş: 13.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:32
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'deki son durum ve Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ele alındı.
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