Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

BAKAN FİDAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

RUS HEYETİNE BAŞKANLIK YAPAN İSİM İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i ile de Moskova'da bir araya geldi.