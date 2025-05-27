Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya temasları sürüyor. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Bakan Fidan, bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Rusya'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

        Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.

        BAKAN FİDAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        REKLAM

        Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

        RUS HEYETİNE BAŞKANLIK YAPAN İSİM İLE BİR ARAYA GELDİ

        Bakan Fidan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i ile de Moskova'da bir araya geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Zeynep'i katleden cani: KADES'e basacak sandım!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Tayland güzelinin Türkiye maceraları
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı