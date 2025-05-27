Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Rusya temasları sürüyor. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Bakan Fidan, bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları ikinci gününde devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor.
BAKAN FİDAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla son dönemde yapılan girişimlerin yanı sıra 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, ekonomi ve enerji alanındaki ikili konular hakkında da fikir alışverişi yapıldı.
RUS HEYETİNE BAŞKANLIK YAPAN İSİM İLE BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i ile de Moskova'da bir araya geldi.