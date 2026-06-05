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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında faaliyet gösteren Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Türk Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti

        Bakan Fidan, Myanmar'da maruz kaldıkları şiddet ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Burada tedavi gören hastaları ziyaret eden Fidan, yetkililerden sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen faaliyetler ve hastanenin kapasitesine ilişkin bilgi aldı.

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