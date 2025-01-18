Bakan Fidan: Türkiye ve Azerbaycan hep yan yanadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, Azerbaycan ile iş birliği, bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Bakan Fidan, “Azerbaycanla ortaklığımız zamandan ve koşullardan bağımsızdır. Bu bir duruştur. Kader birliğidir." açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Karabağ’daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan’ın yanında durduk. Azerbaycan’da en zor günlerimizde hep Türkiye’nin yanındaydı. Devletlerimizin de halklarımızın da asla tereddüttü olmadı. Tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda birbirimizin yanında durduk.

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İlişkilerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından imzalanan Şuşa beyannamesiyle müttefiklik seviyesine yükselmişti. İttifakımızı daha da yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanlarımızın tespit ettiği 15 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiği ortada. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz de önem taşıyor.

Türkiye ve Azerbaycan Avrupa’nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede orta koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü- Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz.

Ayrıca Kar - Nahçıvan demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Iğdır - Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi ise enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Elektrik bağlantısallığı da büyük önem taşımaktadır”

"ATEŞKES SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı ve Gazze’de sağlanan ateşkes ve rehine anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

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Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: