Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Göktaş açıkladı: Dijital risklere karşı önlem | Son dakika haberleri

        Bakan Göktaş açıkladı: Dijital risklere karşı önlem

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dijital risklere karşı önlem

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın farklı ülkelerinde çocukları dijital risklerden korumak amacıyla sosyal medya ve çevrim içi oyunlara yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

        İngiltere’nin de çocukların dijital ortamlarda korunmasına yönelik daha güçlü tedbirleri gündemine aldığını ifade eden Göktaş, Türkiye’nin de çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla düzenlemelerini hayata geçirdiğini kaydetti.

        Göktaş, söz konusu düzenlemelerin yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve yaş derecelendirme sistemlerini içerdiğini bildirdi.

        REKLAM

        Çocukları dijital dünyanın risklerine karşı korumanın temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Göktaş, çocukların teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğrenci içeride veli dışarıda sınavda

        Liselere Geçiş Sınavı heyecanı başladı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Udinese, Zaniolo transferini resmen açıkladı!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları