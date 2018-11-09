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Bakan Gül'den 10 Kasım mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, 95'inci yılına erişti. Bu büyük kazanımı 95 yıldır olduğu gibi güven ve istikrar ile korumak ve daha ileri noktalara taşımak hepimizin ortak görevidir. Türk yargısı da cumhuriyetimizi, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk çerçevesinde payidar kılmak için üzerine düşen her türlü görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu

09.11.2018 - 23:20 | Güncelleme: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın takdirini ve saygınlığını kazanan bir lider olduğunu belirten Gül, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, göstermiş olduğu önderlikle Türk milletinin giriştiği kurtuluş mücadelesinin zafere ulaşmasında ve milli iradeyi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen, hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında tarihi bir rol üstlenerek, dünyanın takdirini ve saygınlığını kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yılına eriştiğini ve bu kazanımı korumanın herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, 95'inci yılına erişti. Bu büyük kazanımı 95 yıldır olduğu gibi güven ve istikrar ile korumak ve daha ileri noktalara taşımak hepimizin ortak görevidir. Türk yargısı da cumhuriyetimizi, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk çerçevesinde payidar kılmak için üzerine düşen her türlü görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

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