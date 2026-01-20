Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 20 Ocak 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı."
