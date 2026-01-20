Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:14
        Bakan Güler, ABD Savaş Bakanı ile görüştü
        Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.

        Milli Savunma Bakanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 20 Ocak 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı."

        Açık Ve Net - 19 Ocak 2025 (Yeni Dönem Suriye'ye Neler Getirecek?)

        Suriye'de yeni anlaşma nasıl geldi? Operasyonlar mı başka sebep mi? Harita nasıl 2 günde değişti? Suriye'de ateşkes sahaya yansıyor mu? Kim ne kaybetti, ne kazandı? O bölgeler 44 saatte nasıl alındı? SDG Deaş'lıları serbest mi bırakıyor? Suriye'de entegrasyon nasıl ilerler? Yeni dönem Suriye'ye nele...
