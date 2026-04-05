        Bakan Gürlek'ten 'Avukatlar Günü' mesajı

        Bakan Gürlek'ten 'Avukatlar Günü' mesajı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Gürlek, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle sanal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Gürlek, adaletin tesis edilmesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladığını belirtti. Yargının kurucu unsurlarından olan ve savunmayı temsil eden avukatların, bilgi ve vicdanıyla kamu hizmeti niteliğinde önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Gürlek, şunları kaydetti:

        "Hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürüttükleri bu görev, adil yargılanma hakkının korunmasına önemli katkılar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın haklarını savunmak adına emek veren avukatlarımızın gayreti, yargı hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Daha hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemi hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda tüm hukuk camiamızın katkısını önemsiyoruz. Hukukun rehberliğinde vatandaşlarımızın haklarını savunarak adaletin gerçekleşmesine katkı sunan avukatlarımızın her daim yanında yer alacak, avukatlık mesleğini daha da güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

        E-AVUKAT UYGULAMASI İLE SAVUNMADA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

        Öte yandan Adalet Bakanlığı, Avukatlar Günü nedeniyle adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen e-Avukat uygulamasını tanıttı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adalet hizmetlerinde e-Avukat uygulaması hayata geçirilerek adalete erişim kolaylaştırılmaktadır. Uygulama sayesinde avukatlar ile hükümlüler ve tutuklular; toplamda 30 dakika olmak kaydıyla, haftada iki görüşme yapılabilecektir. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında faydalanılabilecektir. Savunma hakkının daha etkin kullanılmasına ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        700'üncü yılı kutlanıyor

        Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk payitahtı, medeniyetimizin köklü çınarı Bursa, fethinin 700'üncü yılını büyük bir gururla kutluyor. UNESCO mirası tarihi dokusundan modern sanayi kimliğine, gastronomik lezzetlerinden ata yadigârı külliyelerine kadar Bursa, 7 asırlık bu kutlu yürüyüşü tüm görkemiyle gel...
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
