        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan: 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bakan Işıkhan: 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun (SGK) düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 17:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:10
        15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK'nin geri ödeme listesinde düzenleme yapıldığını belirtti.

        Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu adımımızla birlikte; multıpl miyelom, hidradentitis suprivata, dev hücreli arterit, kronik demir yüklemesi tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık. Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

