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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Kacır, girişim sermayesi yöneticileriyle görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Kacır, girişim sermayesi yöneticileriyle görüştü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 22:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:53
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        Bakan Kacır, girişim sermayesi yöneticileriyle görüştü
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bir dizi programa katılmak için bulunduğu başkent Londra'da, Tech.EU Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapmasının ardından, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kacır, toplam büyüklüğü 30 milyar doları aşan uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle bir araya geldi.

        Türkiye'deki teknoloji girişimi ekosistemi ve teşvik sistemini anlatan Bakan Kacır, fon ve şirketleri Türkiye'de yatırıma davet etti.

        Fotoğraf: AA

        Kacır ayrıca, İngiltere Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Saqib Bhatti ve Düzenleyici Reformdan Sorumlu Bakan Dominic Johnson ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, karşılıklı iş birliği imkanları ve yatırımlar ele alındı.

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        Bakan Kacır her iki Bakanı Türkiye'ye Saha Expo ve TEKNOFEST'e davet etti ve Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG’u tanıtarak maketini hediye etti.

        Fotoğraf: AA

        Muhatap bakanların görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinden memnun olduklarını belirttiği ve bu iş birliğinde daha yüksek potansiyel olduğunu ifade ettikleri öğrenildi. Özellikle savunma sanayi ve AR-GE konusundaki gelişmelerin etkileyici olduğunu belirten bakanların, en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledikleri aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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