Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Bahreyn'de gerçekleştireceği Formula 2 (F2) yarışlarında ilk kez yarışarak Türkiye´yi temsil edecek olan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı´nı kabul etti.

Görüşmede konuşan Bölükbaşı, "´Yarın bizim için çok önemli bir serüven başlıyor. Bu hafta sonu ilk yarış başlıyor. Heyecanlıyız. Aynı zamanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Formula 2'ye çıkan ilk Türk pilotum. Sanaldan gerçeğe olduğu için dünyada da bir ilki başarmış olduk. Bu hafta sonu ilk adım atılacak" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: ÜLKEMİZE İLKİ YAŞATACAK

Bakan Kasapoğlu, Cem Bölükbaşı´nın bir ilki yaşatacağını söyleyerek, "Ben öncelikle kendisine başarılar diliyorum. Sporcularımız gözümüzün bebeği, gururumuz, iftihar vesilemiz. Ve her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz. Sporcularımız, 85 milyon için birer spor elçisi ve onlar dünyanın dört bir tarafında şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Alın teri döküyorlar, gayretle çalışıyorlar. Ve sporun toplumsal bir mesele olduğunu, sosyal bir konu olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. Son 20 yılda bir stratejik alan olarak sporu belirledik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk sporunu rekabet etme noktasında çok ama çok yukarılara taşıdık. Bu çabamız elbette bitti mi? bitmedi. Ve bu çabamıza devam edeceğiz. Bir yandan çıtayı yükselterek, bir yandan hedefleri birer birer gerçekleştirerek devam edeceğiz. Bu 20 yıldaki strateji çerçevesinde gerçekleştirilen politikalar ve çalışmalarla muhteşem bir altyapımız var. Cem gibi sporcularımızla ilkleri gerçekleştirerek bu altyapıyı en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Önce kurdukları hayaller, sonrasında o hayallerin peşinden her şartta koşmaları, takip etmeleri bizleri mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi Cem Bölükbaşı kardeşimiz bu anlamda, ülkemizi Formula 2 seviyesinde temsil edecek ilk Türk pilotu olarak hemen yanı başımızda. Ben kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun başarı ve performansını ortaya koyduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Spor camiasının, otomobil pilot camiasının, otomobil sporlarında gönüllü kazandı. 4 gün sonra inşallah Bahreyn'de de ilk Formula 2 yarışına çıkacak. Kendisine başarı diliyorum. Ve ben onun en güzel şekilde alacağı başarıyla bir gurur tablosu olarak ülkemize bir mutluluk yaşatacağına inanıyorum. Biz de gerek federasyonumuzla, gerek bakanlık olarak Cem'in yanında her şekilde madden ve manen yanında olmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki, Cem bu alanda bir öncü olacak. Onun izinden gidecek yeni sporcular için bir rol model olacak. Özellikle tabii ülkemiz her branşta olduğu gibi motor sporlarında, otomobil sporlarında artık hedeflerini hem yandan gerçekleştirirken diğer yandan da hedef büyültüyor. Bu yüzden işte bu branşta çok güzel hedefleri olan ve bu hedeflere yürüyen binlerce gencimiz var. Binlerce sporcumuz var. Bizler de hem altyapımızda hem imkanlarımızla tüm sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu altyapıyla, bu tesislerde aynı zamanda muhteşem bir organizasyon kabiliyetiyle Türkiye'miz, tüm spor branşlarında olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da en yüksek standartta çalışmaları, organizasyonları gerçekleştiriyor. Ülke olarak her branşta iddiamız var ve bu iddiamızı başararak ortaya koyuyoruz. Hedeflerimizi bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan hedeflerimizi büyüterek ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz bakanlık olarak çok büyük bir yetenek tarama projemiz var. Yetenek tarama projesinde yetenekleri tesadüfe bırakmadan her bir gencimizin önünü açarak, onun yanında olarak gereken teşviği, gereken desteği vererek, imkanları onların önüne sererek ortaya koyuyoruz."