Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında açıkladılar. İstanbulumuzun fethinin 569. yıldönümünde İstanbul'un akciğeri olabilecek bu millet bahçemizi inşallah aziz milletimize armağan edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han ilk çevre nizamnamesini yazan padişlarlardan bir tanesi. Bizim atalarımız İstanbul'dan dünyaya yayıldığımız, nam saldığımız, yardıma el uzattığımız atalarımızın bize emanet ettiği kutlu şehir. Biz İstanbul'a gözümüz gibi bakıyoruz. İstanbul'da vatandaşlarımız için milletimiz için yapılması gereken herşeyin en iyisini hesap ediyouz. İstiyoruz ki, daha yeşil olsun, trafik sorunu çözülsün, insanların gelecekle ilgili kaygısı olmasın. Cumhurbaşkanımız çevreci bir lider. Burada da 2013 yılından beri konuşulan bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız milletle paylaştığında, o gün basın yayın organları hakikaten bunu yapacak mısınız diye şaşırdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız pistin birini tutacağımızı kalan alanı milletimize armağan edeceğimizi söylediler. En büyük halkçılık bu değil midir? Millete açıyorsunuz. Gençlerin, kadınların, tüm halkımızın olduğu yerde halkımıza bu alanı armağan ediyorsunuz. Devrimcilikse eğer şehrin göbeğinde konut, ticaret imarına açmadan, bu alanı şehre, vatandaşa hizmet için proje geliştiriyorsunuz. Gerçekleştirdiğiniz hayali, atalarımızdan miras kalan değerleri gelecek nesillere aktarıyorsunuz. Ağaç dikeceğiniz proje. Kıraathane, müze, sanat atelyeleri, afette toplanma alanı. İçinde gençlerin çocuklaın cıvıltılarıyla herkesin bir arada olacağı millet bahçesini projelendiriyorsunuz. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapacağız dedi sayın Cumhurbaşkanımız.

"17,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN YAPIYORUZ"

Sayın Kılıçdaroğlu 'Burayı ranta açacaklar, Atatürk Havalimanı yıkılıyor, buralar Katar'lılara satılacak. Burayı yıktırmayız, yapanı tehdit ederiz, buraya gelenlerden hesap soracağız' diyor. Böyle bir söylem var mı? Eleştirebilirsiniz, ama eleştirinin bir sınırı vardır. Atatürk istismarı üzerinden eleştiri yapamazsınız. Bu proje halkın beğenisine sunulmuş, halk kabul etmiş. Yüzde 52,5 oy almış sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyip de yapmadığı bir şey var mı? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'Beh şehrieminim bana sorulmadı' diyor. Peki mevzu Haliç'in temizlenmesi olunca, oraa insanların nefes alamadığı Haliç'ten bugün insanların gezebildiği bir Haliç oluştu. Yeşilse, iklim değişikliğiyle mücadele ise yeşillendirmemiz gerekiyor. Şehrin içinde yeşil alanları, ormanlarınızı arttırmanız gerekiyor. Şu an 17,5 milyon metrekare yeşil alan projesi yapıyoruz İstanbul'da. Dikili ağacınız olmayacak, bugün geleceksiniz bizi eleştireceksiniz. Nereden alıyorsunuz bu yetkiyi? Burası Türkiye'nin ilk havalimanı. 1 milyon ton karbondioksit emisyonu vardı. Şu an 75 bin tona düşmüş. Bu bölgede sabah uçak seslerinden uyuyamazdınız. Orada milyonlarca insanımız yaşıyor. Gürültü ve hava kirliliğinden, trafik probleminden sıkıntılar çekiyor. İşte THY ile bugün konuştuk. Buradaki bekleme süreleri azaldı. Hava ve gürültü kirliliği azaldı. Şehrin içindeki en kıymetli yeri vatandaşa açıyorsunuz. Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği havalimanını bitirmişsiniz. Burada her türlü hizmeti veriyoruz. Bir eksiklik var mı? Uçamama ve alınan hizmet noktasında bir eksiklik var mı?

"AKM'YE ATATÜRK ADINI KOYAN BİZ DEĞİL MİYİZ?"



Dünyanın en güzel havalimanlarıdan birini yapıyorsunuz, 132 bin ağaç dikiyorsunuz. Muhalefet buna karşı çıkıyor. Dün Gezi'de bir tane ağaç kesildi diye karşı çıkan CHP zihniyeti, buraya 132 bin ağaç dikiyoruz, buna da karşı çıkıyor. Eleştirmek en doğal hakkınız ama proje yapmazsanız hata da yapmazsınız. Biz kaldırımda türkü söyleyerek gezmiyoruz. Otobanın ortasında gidiyoruz, gürültüleri duyuyoruz, onlardan etkilenmeden gidiyoruz. İş yaparken hata da yapabilirsiniz. Biz iş yapıyoruz, üretiyoruz, milletimize sözümüzü tutuyoruz, Marmaray, Osmangazi dedik bitirdik. 81 ile üniversite dedik bitirdik. Şimdi Atatürk istismarı yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in adını ağzına almayanlar şimdi bize Atatürk istismarı yapıyorlar. AKM'ye Atatürk ismi koyan biz değil miyiz? Paralara İnönü'nün resmini kim koydu?

"BURADAKİ PİSTİMİZİN BİR TANESİ DURUYOR"

Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucumuzu, ilk cumhurbaşkanımızın ismini 20 yıllık AK Parti iktidarı olarak nereden kaldırdık? Atatürk'ü, ecdadımızı başımızın üstünde tuttuk. Bu istismarın üstünden kimse kazanamaz. Milletimizin değerleri üzerinden bir şey yapmayalım. Biz Ankara'da Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında yapılmış bütün binaları koruduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzınıza alamayacaksınız, sonra gelip, projemizi eleştirmeye kalkacaksınız. Biz Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapıyoruz. Pistimizin bir tanesi duruyor. Afet anında uçaklar inecek. Orada pandemi hastanesi yaptık. Ambulans ve uçaklar buraya hizmet verecek. Allah göstermesin olası bir afet anında pistimiz hizmet verecek. Burada Atatürkümüzün ismi hem millet bahçesi hem de Atatürk havalimanı olarak devam ediyor zaten. Biz buranın ismini değiştirdik demedik ki. Maalesef belli değerlerimiz üzerinden bu siyaseti yapmayı bırakmalıyız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını, şanını koruyoruz. Her yerde yaşatmaya gayret gösteriyoruz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETLE BU PROJEYİ PAYLAŞTI"

Sayın Kılıçdaroğlu 'beni dinliyorlar ve benim böyle kültür peyzaj projem vardı, bunu AK Parti iktidarı çaldı, taklit ediyorlar' diyen sayın Kılıçdaroğlu değil mi? Sayın İmamoğlu niye buraya park yapılıyor genel başkanına sorsun. Biz bu projeyi Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sayın Cumhurbaşkanımız milletle paylaştı mı, paylaştı. Bu projeyi vatandaşımızın beğenisine sunduk ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İmamoğlu oldu, bir daha sormamız gerekir, böyle bir şey olabilir mi? Almanya'da havalimanı yapılmış, işlevini yitirmiş, park yapılmış. İngiltere ve Fransa'da şehrin göbeğinde böyle bir havalimanı gösterebilir misiniz? Bizim grup başkanvekili Tevfik Göksu, konuşulması gereken istişare edilmesi gereken herşeyi konuşuyor. Bizler herşeyi konuşuyoruz. Ama siz AK Parti'nin, devletin her türlü projesine istemezük zihniyetiyle yaklaşırsanız nasıl uzlaşırsınız? Kılıçdaroğlu 'Ben kültür projesi yapacağım' demiş. Şimdi kendi söylemleriyle ters düşüyorlar, neyi tartışacaksınız? Doğru bir tane. Size, bana göre değişmez doğru.

"BİZ ORALARI YIKMIYORUZ, İNŞA VE İHYA EDİYORUZ"

Bu pist İstanbul'a ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Acil durumda kullanacağız, sivil uçuşlarda kullanacağız. Bu noktada İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz anda kullanabilme imkanımız var. Oraları biz yıkmıyoruz, ihya ve inşa ediyouz. Oradaki hangarları, limanları koruyoru. Müzeye çeviriyoruz. Orada Gazi Mustafa Kemal'in emanet ettiği uçak müzesi var. Çocuklarımız o müzeye gidecekler. Burada yıkılan bir şey yok. İstanbul'a, Türkiye'ye dünyaya örnek olacak proje yapıyorsunuz. Yıkılan pistler bir güney, kuzey, batı, doğu yönünde pist var. Denize, Florya'ya paralel olan pisti koruyoruz. Kuzey güney yönündeki pistte hangarlarımızı, binalarımız da korunuyor. Oradaki değerleri niye atıl hale getirelim? Atatürk Havalimanı kapanıyor diye bir şey söylemiyoruz. İki tane pist var. Bir tanesi acil durumlar için. Pandemi hastanesi yaptık. Buraya ambulans uçaklarımız gelecek. Kalan kısımda koruyabileceğimiz her türlü yapıyı koruyarak milletimize, çocuklarımıza armağan ediyoruz.

"EN DEĞERLİ YERLERİ MİLLETİMİZE AÇIYORUZ"

Kutuplaştırıyorsunuz diyorlar ya, asıl kutuplaştırmayı kendileri yapıyorlar. Milletimizin hayrına bir iş yapsak maalesef muhalefetin kendi yönettikleri belediyelerde kesilen ağaçlar, mevzu Haliç'in temizlenmesi olduğunda yapraklardan alkış bekliyorlar. Ne olursa olsun, ne zaman milletin hayrına iş olsun gelip 'Efendim Katarlılara satılıyor, Kanal İstanbul'u Katarlılar aldı, Salda şöyle yıkıldı' vs. Biz burada ağaç dikiyoruz, ağaç dikilen projeyi eleştiren muhalefetle karşı karşıyayız. Buraya on binlerce ağaç dikiyoruz. Ne yapsaydık da beğenirlerdi? Burayı imara, ranta açmıyoruz. Biz Türkiye'de şu an 445 millet bahçesi yapıyoruz. Hepsi şehrin merkezinde en değerli yerler. En değerli yerleri milletimize açıyoruz. Konut projesine konu etmiyoruz. Burada böyle güzel, 85 milyonun, 16 milyon İstanbullu kardeşimizin beraber olacağı alan yerine betonlaştıralım mı?

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE MUHALEFETLE KARŞI KARŞIYAYITZ"

Biz kimsenin, sayın Kılıçdaroğlu'nun telefonlarını dinlemek gibi bir ilgimiz alakamız yok. Algı peşinden koşarak, iftiralar atarak, vatandaşlarımızın değerleri üzerinden siyaseti bırakalım. Vatandaşımız bizden iş, eser bekliyor. 445 millet bahçesini, birçok çevre projesini başlatmış bir kişi olarak konuşuyorum, dikili bir ağaçları yok. Şimdi iklim değişiyor. Korunan alanlarınızı, doğal SİT alanlarınızı arttırmak zorundasınız. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir muhalefetle karşı karşıyayız.

"İHALE EN DÜŞÜK TEKLİFİ VEREN FİRMAYA VERİLDİ"

4734 sayılı kamu ihale kanunu çerçevesinde iş yapılması zorundadır. Sayıştay denetimine tabi olan kuruluş mevzuata göre hareket etmek zorundadır. Yeterli olan firmalardan en düşük teklifi veren firma ihaleyi almıştır. İhale bedeli 2 milyar 174 milyon 978 liradır. Buradaki bütün alanları yeşillendirerek, sosyal donatıları yaparak, afet esnasında toplanma vazifesi görecek üniteleri yapıyoruz. Orada İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünü inşallah büyük coşkuyla kutlayacağız. Ben 16 milyon İstanbullu vatandaşımızı bu coşkuya davet ediyorum. Orada gençlerimiz, çocuklarımız olacak. Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızla orada fidanlar dikeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için çalışıyoruz. Gelsinler bizim sevincimize ortak olsunlar.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ PROJEYİ AÇIKLAYACAK"

TOKİ özel bütçeli bir kuruluş, yapmış olduğumuz bütün sosyal konutlarda vatandaşımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesi için sübvanse ediyoruz. Vatandaşımız aidat öder gibi taksitle ev sahibi oluyor. İnşallah yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız yeni projeyi açıklayacak. Tamamen özel bütçe kaynaklarıyla yapıyoruz. Hazine'den bu noktada 1 kuruş çıkmıyor. 10 milyarı aşkın maliyetle vatandaşımıza, milletimize bu alanları armağan ediyoruz.

"SALDA GÖLÜ GÖRÜNTÜLERİ KORUMA ALANIYLA İLGİLİ DEĞİL"

Maalesef belli yapılar algı üzerinde buradaki projeyi eleştirmek adına bu görüntüleri yansıtıyorlar. Bu çarpık yapılar, çadırlar varken o çevreciler neredeydi? O masmavi Turkuaz gölümüzün kıyısında araçlar varken çevreciler neredeydi? Salda'yı özel koruma bölgesi ilan ettik. Alanı 7 kat büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Sayın hanımefendiyle oraya gittik, Salda hep güzel kalsın diye doğal koruma çevre projesi yaptık. Gölün kıyısına gelen araçları 500 metre geri çektik. Hava kirlenmesin diye dumansız hava sahası ilan ettik. Beyaz adalar kısmında gölü girmeyi yasakladık. Çamur banyosu yapılıyordu. O projede eleştirilecekbir tane şeyi söyleyin. Siz burayı imara açtınız, oteller, konutlar yaptınız desinler. Oradaki belediye ile birlikte, Burdur'da vatandaşlarımızla birlikte bölgemizin ihtiyacı olan projeyi gerçekleştirdik. Çocuklarımız oynasın diye doğal malzemelerden çalıştık. 7 gün 24 saat kamera canlı yayın yapıyor. Salda hep güzel kalsın, amaç bu. Sizin koruma alanı içerisinde olmayan alanda birisi fotoğraf çekiyor, efendim eski hali buydu, yeni hali bu. Orası korunan alanın içinde değil ki. Ocak'tan bu zaman su seviyesi 10 santim artmış. Ama bugün algı peşinde koşarken koruma alanı olmayan alandan görüntü alıp eskisi buydu, yenisi bu diyorlar. Bu koruma alanlarını bilim insanlarımız tespit ediyor. 5-6 üniversitemizle çalışıyoruz. Burdur Üniversitesi de bunun içindedir. Bilimsel raporlar doğrultusunda 'şu alanı korumamız doğru olur' dediler. Biz o alanı 7 kat büyüttük. Müsilaj, Kanal İstanbul'da da bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda çalışıyoruz. İki görüntü farklı yerlerden. Biri korunan alandaki görüntü, diğeri korunma alanının dışında görüntü. Milletin sahada ne ihtiyacı var haberleri yok. Biz 81 ile 400'ün üzerinde ziyaret gerçekleştirdik.

"ELEŞTİRENLER GELSİN, BİRLİKTE SALDA'YA GİDELİM"

Ben gittiğimde dendi ki, 'O kadar güzel yerimiz var ki Salda diye. Buraya çöpler atılmış, araçlar girmiş. Bu gölü korusak' dediler. NASA'da burayla ilgileniyor. Hiçbir yerinde beton olmayan, rantı olmayan bir projeyi yaptık armağan ettik. Oradaki vatandaşlarımıza bir sorun. Hodri meydan, bizi eleştirenlerle birlikte oraya gidelim. Neyi eleştiriyorlar merak ediyorum. Burada eleştirdiği yer neresiyse yıkacağım! Orada yapılmak isteyen nedir söylesinler, bilelim. Birileri bir algı yaratıyor, bunlar hepsini tekrarlıyorlar. O bölge CHP'nin belediyesi. Ben başkana yardımcı olacağımı söyledim. Çeperinde ne kadar belediye ve vatandaşımız varsa. Atık suları göle bırakamazsın. Hepsine yardımcı oluyoruz. Orada derme çatma yerlerde ürünlerini satıyorlardı. Biz onlara 'güneşin altında yapmayın' dedik. Başka birine satmadık, Katarlılara vermedik, imara açmadık. Milletin istemediği bir şeyi yapabilir miyiz? Bu noktada kimse eleştiren, gelsin hep beraber gidelim. Deyin ki 'Keşke bunu yapmasaydınız'.

