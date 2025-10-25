Bakan Kurum, Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detayları paylaştı.

Evi olmayan, alt gelir grubu vatandaşın ev sahibi olabilmesi için projenin çok önemli olduğunu kaydeden Kurum, "Birinci şart ev sahibi olunmaması. Ev sahibi olmayan 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu projeye başvurabilir. " ifadelerini kullandı.

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Kurum, proje için ayrılan kontenjanlara dikkati çekerek, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekliler için yüzde 20 kontenjanımız var. Emekli vatandaşımız hem ikamet ettiği ilde, hem de nüfusa kayıtlı olduğu ilde projeye başvurabilecek. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize de destek olmak amacıyla yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası gençler için de yüzde 20 kontenjan var. Diğer alıcılar, memurlarımız ve evi olmayan diğer vatandaşlarımız da yüzde 40 kontenjandan istifade edebilecekler. 18 ila 30 yaş sınırındaki gençlerimiz için kendisinin ve ailesinin üzerinde ev olmama şartı var." diye konuştu.

REKLAM Genç kategorisine 30 yaş sonrasının dahil edilmediğini aktaran Kurum, onların birey olarak başvuru yapabileceklerini ve aile üzerine ev bulunması şartının olmadığını belirtti. Kurum, gelir şartında hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için maksimum 145 bin, Anadolu'daki illerde de 127 bin lira olduğunu belirterek, "Başvuruları 10 Kasım'da açacağız ve 19 Aralık'a kadar başvurularımız devam edecek." dedi. 29 ARALIK'TA KURA ÇEKİLECEK İnşaatları kasım ayı itibarıyla başlatacaklarını ve 29 Aralık'ta kura çekileceğini aktaran Kurum, "Mart'ın başına kadar bu kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatlarını da 2027 yılının mart ayı itibarıyla yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum, 55 metrekareden başlayıp 80 metrekare büyüklüğe kadar dairelerin olacağını dile getirerek, "Anadolu illeri için, 1+1 dairelerimiz 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerimiz 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerimiz de 2 milyon 650 bin lira. Neredeyse yüzde 50'ye yakın bir sübvansiyon söz konusu. Yüzde 10 peşinat, 240 ay, yani 20 yıl vadeyle bu projeyi sunuyoruz. 6 bin 750 liradan başlayan taksit olacak." diye konuştu. REKLAM "SATIŞ FİYATI 1 MİLYON 950 BİN LİRADAN BAŞLIYOR" İstanbul'daki yapılacak konutlara ilişkin Kurum, "İstanbul için 1+1 ve iki alternatifli 2+1 dairemiz var. Satış fiyatı 1 milyon 950 bin liradan başlıyor. 7 bin 313 lira taksitle, 240 ay vadeli olacak. Hangi daire çıkarsa vatandaşımız yüzde 10 peşinat ödeyecek Örneğin 1+1 ev için 195 bin lira peşinat ödeyecek. 6 ayda bir memurumuza ne kadar zam yapıyorsak, artış da o kadar olacak. Geriye dönüp baktığınızda biz TÜFE artışlarının hiçbirini yansıtmadık. TÜFE'nin altında artışlar yaptık, hep destek olmaya devam ettik." dedi.

Bakan Kurum, inşaat süreciyle ilgili, "Bir proje süreci yürütüyoruz, zemin etütlerini yapıyoruz. Her bölgenin ihtiyacına, iklim şartlarına, demografik yapısına göre mimarlarımız, mühendislerimiz TOKİ Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışıyorlar. Şu an 200 bine yakınının projesi tamamlandı. Eş zamanlı inşa faaliyetlerini başlatmış olacağız. 2027'nin sonu, 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum, bugüne kadar yapılan 1 milyon 740 bin konuta ilave 500 bin konutla hem İstanbul'da hem Anadolu illerinde depremle ilgili binaların dönüşümünü ve vatandaşın sağlıklı, güvenli konutlarda oturmasını sağlayacaklarını kaydetti. İstanbul'da her iki yakada 100 bin konut yapılacağını belirten Kurum, "Konya'da 13 bin 670, Ankara'da 30 bin 780 konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520 konut yapacağız, teslim edeceğiz. Antalya'da 13 bin 160, Gaziantep'te 13 bin 940 konut yapıyoruz. Hatay'da 12 bin 640 konut yapıyoruz ve bu deprem konutlarına ilave olacak. 7 bölge, 81 ilde bu projeyi yürüteceğiz." dedi. REKLAM SOSYAL DONATILAR DA YER ALACAK Bakan Kurum, vatandaşın ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal donatının bulunduğu 500 mahalle konağı yapacaklarını, bunların içerisinde taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, gündüz bakımevi (anaokulu), el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhanelerin bulunacağını kaydetti.

Projelerin zemin artı 4 katı geçmeyeceğini dile getiren Kurum, deprem bölgesinde yaşadıkları tecrübeyi de bu projeye yansıttıklarını ve konutların şehirden uzakta yapılmayacağını söyledi. Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde engelli vatandaşların daire aldıklarında, daire içlerini onlara uygun standartlarda yapacaklarını belirtti. Eşlerin ikisinin de evi olmaması halinde başvuru yapabileceklerini aktaran Kurum, ancak ikisine de ev çıkması halinde sadece bir evin alınabileceğini dile getirdi. Başvuruların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sitesinde yayınlanacağını ifade eden Kurum, "81 ilde başvuru noktalarımızdan vatandaşlarımız sosyal konut projemize başvurabilecekler." dedi. Kurum, projenin toplam maliyetinin 1,5 trilyon lira olduğunu, projenin istihdama, üretime ve ekonomik hareketliliğe de ciddi manada katkı sağlayacağını vurguladı. İSTANBUL İÇİN 15 BİN KİRALIK KONUT Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, Kurum, şu detayları paylaştı: REKLAM "Bugüne kadar yapılmamış bu projeyi de milletimize armağan ettik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira bedeli belirlenecek. Buradan her vatandaşımız faydalansın istiyoruz. Kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş bu. Yine kontenjanlara ayıracağız. Evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşımız da bu projeye başvurabilecek. 3 yıl oturan bir daha burada oturmayacak. Kiralarımızda yine 6 ayda bir memur maaş artış kat sayısıyla artış olacak. 15 bin kişi kurayla belirlenecek. Bu konutları şu anda yapıyoruz, yenilerine de başlayacağız. Her türlü detayı duyuracağız."

Kurum, TOKİ'den daha önce ev alıp, evi satmak durumunda kalmış kişilerin de projelerden faydalanamayacağını hatırlattı. "Yarısı Bizden" kampanyasının da devam edeceğini belirten Kurum, kampanya kapsamında 73 bin konutun dönüşüm seviyesine geldiğini söyledi. Deprem bölgesine ilişkin de Kurum, "Muhalefet her zaman olduğu gibi 'Yapamazlar, bu işleri bitiremezler, seçim meydanlarında size vaat veriyorlar.' dedi ama bugün geldiğimiz süreçte hamdolsun 11 ilimizde 304 bin konutu bitirdik, teslim ettik, yıl sonu da 453 bin konutu bitireceğiz. 11 ilde konutlarımızın yüzde 70'ini tamamladık. 3 depremzede kardeşimizden 2'si bugün evinde oturuyor." diye konuştu. Bakan Kurum, muhalefeti de eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Emekçinin, mimarın mühendisin alın terine, oradaki depremzedelere saygısızlık ediyorlar. Deprem paraları harcanmadıysa, buralara verilmediyse bu konutlar nasıl yapıldı? Şu ana kadar 74 milyar dolar para harcandı. İşlerine gelmiyor çünkü istismar edecekleri bir konu kalmayacak, bu konuları ellerinden alacağız. Siyaset malzemesi yaptırmadık, yaptırmayacağız. Kendileri deprem bölgesine bir çivi çakmadı. Bu evler maket değil, muhalefete bugün maket malzemesini verin, iki senede bunlar maketini bile yapamaz. İzmir'de çöpünü toplayamayan irade bizim yaptıklarımızı eleştirmeye kalkıyor. Sen git önce İzmir'de dolandırdığın konut mağdurlarının hesabını ver."