Bakan Memişoğlu, "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda konuştu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmanın gururunu taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin o tarihten bu yana Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasına yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü, uluslararası kuruluşlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı değildir. Bizleri birbirimize bağlayan köklü bir tarih, ortak bir kültür ve derin bir kardeşlik ruhu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Türkiye'de yaşayan Kosova kökenli vatandaşların ve Kosova'daki Türk toplumunun, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağların en sağlam temeli olduğunu vurguladı.

Kosovalı Türklerin Kosova'nın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında üstlendikleri yapıcı rolden memnuniyet duyduğunu, ülkenin kalkınmasına sundukları katkıları takdirle karşıladıklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kosova'da barış ve istikrarın korunmasının, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın genel barış ve istikrarı açısından taşıdığı kritik önem herkesin malumudur. Bu vesileyle iki ülke arasında dostane ilişkilerin tesis edilmesinin önünü açan Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması, 8 Eylül 2009 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavisini memnuniyetle sağlıyoruz. Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık." "KAPSAMLI VE GENİŞ BİR İŞBİRLİĞİ YELPAZESİ OLUŞTURDUK" Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak, Kosova ile sadece sağlık alanında değil siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel birçok alanda kapsamlı ve geniş işbirliği yelpazesi oluşturduklarını söyledi. Türkiye'nin, NATO Kosova Gücü Komutanlığını ikinci kez devralmış olmasının, ilk dönemde olduğu gibi, bu dönemde de bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Memişoğlu, "Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hayata geçirilen Balkan Barış Platformu'na Kosova'nın aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu platformun, diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli faydalar sağladığına inanıyoruz." dedi.