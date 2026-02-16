Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Memişoğlu, "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda konuştu

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda konuştu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavisini memnuniyetle sağladıklarını belirterek, "Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:26 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu, "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Kosova Bağımsızlık Günü" resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olmanın gururunu taşıdığını söyledi.

        Türkiye'nin o tarihten bu yana Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasına yönelik desteğini kararlılıkla sürdürdüğünü, uluslararası kuruluşlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Memişoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, yalnızca diplomatik bağlarla sınırlı değildir. Bizleri birbirimize bağlayan köklü bir tarih, ortak bir kültür ve derin bir kardeşlik ruhu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Memişoğlu, Türkiye'de yaşayan Kosova kökenli vatandaşların ve Kosova'daki Türk toplumunun, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağların en sağlam temeli olduğunu vurguladı.

        Kosovalı Türklerin Kosova'nın siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında üstlendikleri yapıcı rolden memnuniyet duyduğunu, ülkenin kalkınmasına sundukları katkıları takdirle karşıladıklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Kosova'da barış ve istikrarın korunmasının, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın genel barış ve istikrarı açısından taşıdığı kritik önem herkesin malumudur. Bu vesileyle iki ülke arasında dostane ilişkilerin tesis edilmesinin önünü açan Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması, 8 Eylül 2009 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında her yıl Kosova'da tedavisi mümkün olmayan 100 hastanın Türkiye'de ücretsiz tedavisini memnuniyetle sağlıyoruz. Son dönemdeki görüşmelerimizde ve sağlık temaslarımızda ülkemizin 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' tecrübelerini ve 'Üreten Sağlık' vizyonumuzu Kosovalı dostlarımızla paylaştık."

        "KAPSAMLI VE GENİŞ BİR İŞBİRLİĞİ YELPAZESİ OLUŞTURDUK"

        Bakan Memişoğlu, Türkiye olarak, Kosova ile sadece sağlık alanında değil siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel birçok alanda kapsamlı ve geniş işbirliği yelpazesi oluşturduklarını söyledi.

        Türkiye'nin, NATO Kosova Gücü Komutanlığını ikinci kez devralmış olmasının, ilk dönemde olduğu gibi, bu dönemde de bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Memişoğlu, "Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla hayata geçirilen Balkan Barış Platformu'na Kosova'nın aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu platformun, diyalog kanallarının açık tutulması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli faydalar sağladığına inanıyoruz." dedi.

        Eğitim ve kültür alanında TİKA aracılığıyla Kosova ile yakın işbirliğinin sürdürüldüğünü, ortak projelerle Kosovalı gençlerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sağlandığını dile getiren Memişoğlu, Türkiye'nin, Kosova'nın kalkınma yolculuğunda bundan sonra da en güçlü destekçilerinden olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 14 Şubat 2026 (İBB Verileri Ne Zaman, Nasıl Sızdı?)

        İstanbul verileri casusluk için çalındı mı? Veriler istihbarat servislerinde mi?Şüpheli Hüseyin Gün'ün sır seyahatleri… Hüseyin Gün'ün gizli bağlantıları... Casusluk iddianamesinde detaylar ne? Veriler nereden, nasıl sızdırıldı? Şüpheliler ne ifade verdi, iddianame ne diyor? Habertürk Manşet'te Zülf...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu