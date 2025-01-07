Bakan Memişoğlu'ndan atama açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik" dedi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yeni atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Memişoğlu, "1.616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerimizin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarımızı gerçekleştirdik.
Sağlık hizmet kalitemizi artırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.