Bakan Memişoğlu, Üreten Sağlık Modeli'ni anlattı: Önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Üreten Sağlık Modelinin Lansman Programında açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Memişoğlu, "Küresel COVID-19 salgını krizinde ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde güçlü sağlık altyapımızın önemini tecrübe ettik ve tüm dünyaya örnek olduk. Şimdi sağlık alanında yeni bir adım daha atıyoruz. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı”nı önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz.

Yeni vizyonumuzu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’mız TÜSEB üzerinden gerçekleştiriyor; "fikirden ürüne" giden bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin, Milli Sağlık Teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olmasını hedefliyoruz" diye konuştu. REKLAM Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreten Sağlık Modelimizi, sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz; ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğumuz; kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız; dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz, önemli bir adım olarak görüyoruz.

Bu adımı atarken Türkiye’nin yetişmiş olduğu insan gücüne ve tecrübesine, akademisyenlerimizin birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine, devletimizin ve bakanlığımızın teşvik edici rolüne sonuna kadar güveniyoruz. Sağ olsunlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın, YÖK Başkanımızın, Ticaret Bakan Yardımcımızın, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul üyelerimizin, değerli rektörlerimizin, sektör temsilcilerimizin ve sizlerin burada olması, bize güç katıyor ve motivasyon sağlıyor. Büyük sağlık ailemiz adına hepinize özellikle teşekkür ediyorum."

ÜRETEN SAĞLIK MODELİ NASIL İŞLİYOR? Memişoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız TÜSEB öncülüğünde üniversitelerimizi ve özel sektörümüzü üçlü sarmal modelimizle bir araya getiriyoruz. REKLAM Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürece güçlü şekilde dahil ediyoruz. ARGE ve üretim süreçlerini planlıyor; bilgi, deneyim ve finansal destek sağlıyoruz.

Bu amaçla ilk önemli adımımızı, Etlik, Bilkent ve Çam Sakura’dan başlamak üzere Şehir Hastanelerimizde Teknoloji Transfer Ofisleri kurarak atıyoruz. Bu sayede, başta hekimlerimiz olmak üzere, uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı Üreten Sağlık ekosisteminin merkezinde konumlandırıyoruz. Yeni bir fikirle kapımızı çalan her sağlık çalışanımıza, patentten hukuki yardıma, ar-geden finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Onları sanayicilerle de üreticilerle de biz buluşturuyoruz.

Artık sanayicilerimizin kapımızı çalmasını beklemeden, biz gidip kendilerini üretim tesislerinde ziyaret ediyoruz. Sanayicilerimizin üretim kapasitelerini yerinde görüyor, hangi adımları birlikte atacağımızı planlıyoruz. "HEDEF SAĞLIK ALANINDA DIŞA BAĞIMLILIĞI MİNİMİZE ETMEK" Burada önemli bir çalışma daha yürütüyoruz: Ülkemizin halen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerle temin ettiğimiz ürünleri tek tek çalıştık.

REKLAM Hedefimiz, doğru eşleştirmeler yaparak; TÜSEB, üniversite, sanayici buluşmasını bir an önce sağlayarak ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığı minimize etmektir. Bu çerçevede tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini destekliyoruz. Bu kapsamda vermiş olduğumuz Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz.

Nadir hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan genom merkezimizde örneklem sayımızı son iki ayda üç katından fazla arttırdık. Böylelikle tanısı konulamayan nadir genetik hastalıkların tanısını koyabilir hale geliyoruz. Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında ülkemizde kanser ve nadir hastalıklar başta olmak üzere gen tedavilerine erişim, yeni tedavi yöntemleri geliştirme ve nitelikli insan kaynağı konularında birleştirici bir sistem geliştiriyoruz.

Yine sahip olduğumuz büyük sağlık verimizi bilim dünyamızla paylaşıyoruz. Böylelikle bu verilerin, sağlık teknolojilerinin ve yeni ürünlerin gelişmesine hizmet etmesini ve uluslararası rekabette yerli bilişim sektörümüzün etkin güç haline gelmesini amaçlıyoruz. Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah Milli Sağlık Teknoloji hamlemizin lokomotifi olacaktır. Üreten Sağlık Modelimiz, ülkemizin sağlık alanında yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst seviyeye taşıyacaktır."