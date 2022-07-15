HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Nebati, "Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ilk ayağında 'Küresel Ekonomi' başlıklı oturuma katılarak G20 ülkelerindeki mevkidaşlarımız ile bir araya geldik" dedi.

Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında masaya yatırılan konulara hakkında bilgi verdi.

Nureddin Nebati, "Küresel seviyede tedarik zincirindeki aksamalar, enerji ve gıda fiyatları, tarımsal üretimi zorlayan iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi risklerin altını çizerek kalıcı ve sürekli çözümler üzerinde çalışmanın önemini vurguladık" paylaşımında bulundu.