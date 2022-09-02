Bakan Nebati: Işıltı 0:00 / 0:00

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Twitter'da başlayan tek kelime akımı dalga dalgga tüm dünyada yayılırken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu akıma kayıtsız kalmadı.

Bakan Nebati takipçileriyle 'ışıltı' tweetini paylaştı.

Bakan Nebati aralık ayında katıldığı bir canlı yayında ekonomide güven unsurunun önemine dikkat çekerek sunucuya 'Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musunuz' sorusunu yöneltmişti. Bu açıklama uzun süre gündemden düşmemişti.

Söz konusu akımda kullanıcılar kendileri için en önemli kavramı paylaşıyorlar.

Togg'da akıma katılırken takipçileriyle 'mobilite' mesajını paylaştı.

İlk olarak CNN'in "breaking news" şeklinde attığı bir tweet ile başlatılan bu akıma daha sonra, Microsoft, NASA, Unity for Games gibi markalar da katılım gösterdi. #OneWordChallenge hashtaginde sayısız paylaşım yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden 'demokrasi' mesajını paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye' yazdı.