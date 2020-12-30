Bakan Pekcan: Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirler destek başvuruları bugün alınmaya başlıyor

HABERTURK.COM

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda, "Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek." dedi.

Esnaf olmadan küresel bir marka olmayacağını vurgulayan Pekcan, ''Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Bakanlığımızın ve çözüm ortaklarının çalışmaları sonucunda destek sistemini söz verdiğimiz tarihten önce aktif hale getirdik. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibariyle almaya başlıyoruz’’ dedi.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, desteklerden 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacaktır.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 30 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak olup 10 gün süre ile (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

Kimlik numarasının son hanesi

0 olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,

6 olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecektir.

4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacaktır.