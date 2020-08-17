Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikİşçiBakan Selçuk; “Yeni Nesil Teşvik Uygulaması ile yaklaşık 12 milyar lira destek sağladık”
ABONE OL

Bakan Selçuk: Yeni Nesil Teşvik Uygulaması ile yaklaşık 12 milyar lira destek sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerine prim desteği verdiklerini bildirdi

Yeni Nesil Teşvik Uygulaması
HABERTURK.COM

Bakan Selçuk, söz konusu teşvik uygulaması ile başta bilişim ve imalat sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlerde 01/01/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın sigorta primlerinin desteği sağlandığını karşılandığını belirtti.

Teşvikten faydalanma süresi 12 ay olmakla birlikte, özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımını artırmak adına pozitif ayrımcılık yaparak, bu kapsamda kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelli sigortalılar için söz konusu teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunuyoruz.

Selçuk, bu kapsamda “Ocak 2018 Haziran 2020 tarihleri arasında, ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin işyeri için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki aktardık” dedi.

Bilişim ve imalat sektörlerinde nitelikli iş gücünün yetişmesi amacıyla kurs ve programlara ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, 2018 Ocak- 2020 Temmuz arasında 464 bin kişinin bilişim ve imalat alanında düzenlenen kurs ve programlardan faydalandığına dikkat çekti.

Bakanlık olarak çalışma hayatında istihdamın desteklenmesi adına birçok kalemde teşvik sunulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu sayede 2005’te yüzde 44.9 olan işgücüne katılım oranının 2019 yılında yüzde 53’e çıkardıklarını kaydetti. Selçuk, özellikle İŞKUR aracılığıyla 2018’den bu yana yaklaşık 3,2 milyon kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğinin bilgisini verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ücreti ödenmeyen işçinin hakları nelerdir?
SOSYAL GÜVENLİKÜcreti ödenmeyen işçi o parayı alır
Bakan Selçuk: E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5’i bakanlığımıza ait
SOSYAL GÜVENLİKBakan Selçuk'tan e-devlet açıklaması
İşten atılan işçi de kullanmadığı iznin parasını alır
SOSYAL GÜVENLİKKullanmadığınız izin parasını alabilirsiniz
Pandemide kıdem tazminatını yakmadan işten nasıl ayrılabilirsiniz?
SOSYAL GÜVENLİKPandemide tazminatı nasıl alabilirsiniz?
SGK'dan prim iadesi nasıl yapılır?
SOSYAL GÜVENLİKSGK’dan o parayı alabilirsiniz
Emekli işçiye AGİ ödeniz mi?
SOSYAL GÜVENLİKO çalışanlar AGİ parası alır
Sağlık gerekçesiyle kıdem tazminatı alınabilir
SOSYAL GÜVENLİKSağlığı bozulan kıdem tazminatını nasıl alabilir?
Koop-İş Sendikasından AVM çalışanları için Kovid-19a karşı ek tedbir talebi
SOSYAL GÜVENLİKKoop-İş'ten AVM çalışanları ek tedbir talebi
İşsizlik maaşı hakkını dolduranlar artık kısa çalışma ödeneği alamayacak
SOSYAL GÜVENLİKOnlar artık o parayı alamayacak
Kimlerin çalıştıkça emekli aylığı düşer? - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKÇalıştıkça emekli aylığı düşer mi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X