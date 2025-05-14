Bakan Şimşek: Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra temasları kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, EBRD'deki toplantıda "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz" diye konuştu. Bakan Şimşek konuşmasında ayrıca "Mali konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz, onun da altına gelebilir" dedi.

Bakan Şimşek programın genelinin halen iyi bir sürece işaret ettiğini de vurguladı. Şimşek "Ekonomi programı rayında ilerliyor. Finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist" dedi.

Etkinlikte konuşan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise "Geçişkenlik mekanizmasını yeniden hayata geçirmek için çok uğraştık" derken "Rezervlerimizi yeniden yavaş ve emin bir şekilde kazanıyoruz" diye ekledi.

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"Enflasyonun çekirdek dinamiği aşağı geldi" diyen Akçay önceki çeyreklerin büyüme performansına bakıldığında ekonominin iniş yapmadığını ifade etti.

Akçay ayrıca "Sıkı duruş korunacak, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin" dedi.