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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Emekli maaşı 40 dolardan 400 doların üzerine çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        "Emekli maaşı 40 dolardan 400 doların üzerine çıktı"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:28
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        "Emekli maaşı 40 dolardan 400 doların üzerine çıktı"
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        AK Parti Ankara Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, mesajında, "AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın, en etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz seçim başarılarımızın tamamında hanım kardeşlerimizin katkısı, emeği, alın teri büyüktür. Kadınlar sadece partimizin faaliyetlerinde değil ülkemizde kalkınma hamlelerinde ve demokratik kazanımlarında da önemli rollere sahiptir. 22 yıldır hayata geçirdiğimiz her hizmette yürüttüğümüz her mücadelede kadınları daima yanımızda görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Şunu bilmenizi isterim; sizin gücünüz Türkiye’nin gücüdür. Dün 'Milli Mücadele'de kucağındaki çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınların davası neyse, bugün ülkemizin kalkınması için emek harcayan kadınların gayreti de aynıdır. Türkiye'nin refahı için, Türkiye'nin huzuru için tüm bunlarla birlikte eşitlik, adalet, hak ve hürriyet için yılmadan yorulmadan özveriyle çalışan tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        'OECD İLE FARKI 17'YE KADAR DÜŞÜRDÜK'

        Kongrede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlayıp, Türk milletinin refahını artırmak için program uyguladıklarını söyledi. Şimşek, "Kırılganlıkları azaltıyoruz. Dünya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya, jeopolitik gerilimler var. Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz. Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak, hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik. Aynı zamanda 'Kur Korumalı Mevduatı' da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Dar gelirli kesimler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz" dedi.

        'RİSK PRİMİNİ DÜŞÜRÜYORUZ'

        Bakan Şimşek, harcamaları 1,2 trilyon lira azalttıklarını söyleyerek, "Daha önce bütçemiz 100 lirayken 109 lira harcamışız. Geçen sene bütçemiz 100 lirayken 97 lira bile harcamadık. Bütçe disiplini neden sağlıyoruz? Çünkü istiyoruz ki bütçemizde daha çok kaynak eğitime gitsin, sağlığa gitsin, altyapıya gitsin, sosyal yardımlara gitsin ama faize gitmesin. Çok büyük açık verdiğiniz zaman, o zaman bütçemizin daha büyük bir payı faize gidiyor. O nedenle harcamaları disiplin altına alarak aslında bir taraftan Türkiye'nin risk primini düşürüyoruz. 2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını hazine karşılıyor. Bize maliyeti 100 lira ise biz bunu 40 liraya size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 liralık doğal gaz faturasının 63 lirasını devlet karşılıyor. Rusya’dan ithal ettiğimiz doğal gazın maliyeti 100 lira ise biz bunu 37 liraya hane halkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var. Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019’dan bu yana 4,1 milyon haneye 61,5 milyar liralık enerji desteği sağlanmış" diye konuştu.

        Net asgari ücretin AK Parti hükümetlerinden önce 184 lira olduğunu ve bugün 22 bin liranın üzerine çıktığına işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış, böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük memur maaşı 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan 1220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu. Böyle bir dönem yok. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var" ifadelerini kullandı.

        ‘GENÇ KADIN GİRİŞİMCİLERE PRİM DESTEĞİ GETİRDİK’

        Kadın istihdamının 4,8 milyondan 11 milyona çıkarıldığına vurgu yapan Bakan Şimşek, "Bütün alanlarda aktif olarak kadınlarımızın ülke potansiyelini gerçekleştirmesi bizim için en büyük önceliktir. Kadınların iş gücüne katılım oranı AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 21'den yüzde 37 civarına çıkmış ama hala çok düşük. Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde 66. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranında Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Eğer biz bunu başarırsak ki başaracağız, o zaman Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde 20 daha yukarı çıkacak. Ve böylece Türkiye kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacak. Kadınların istihdamına 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde adımlar atacağız. Evde imal edilen ürünleri biz şu an vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri, kurumlar vergisinden istisna. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti tanıyoruz ama bunlarla yetinmeyeceğiz, önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız" dedi.

        'BUGÜN KADINLARIN SESİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR'

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ailenin her bir ferdini güçlendireceklerini belirterek, "Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engelli, her bir vatandaşımızın ilk günkü olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Fakat bizler ne yazık ki aileyi güçlendirmek dedikçe bazı çevreler rahatsız oldu. Dediler ki ‘Siz kadınları eve kapatmaya çalışıyorsunuz, siz kadınların çalışmasına izin vermiyorsunuz.’ Dediler ki ‘Kadını sadece anne ve eş rolleriyle kabul ediyorsunuz.’ Kardeşlerim ben sizlere sormak istiyorum; bu ülkede son 23 yılda kadının toplumsal katılımını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine kim çıkardı? Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma, temsiliyet ve sosyal hayata katılımı gibi hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kim kaldırdı? Vesayet düzeninde kim mücadele etti? Kim bu yasaklara son verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son verdi. Bugün kadınlar her alanda söz sahibi, gerçekten her alanda tam ve eşit şekilde temsil ediyorlar. Bugün kadınların her alanda sesi daha güçlü çıkıyor" diye konuştu.

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