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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Kaynaklarımızı üretime kanalize etmeye devam edeceğiz" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Kaynaklarımızı üretime kanalize etmeye devam edeceğiz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yararlanıcı başına kullanılabilecek azami kefalet limitleri güncellenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:07
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        "Kaynaklarımızı üretime kanalize etmeye devam edeceğiz"
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        Bakan Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan karar konusunda açıklamalarda bulundu.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaşımında, "KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

        Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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