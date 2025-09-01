Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla, yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. 2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz" dedi
BÜYÜME RAKAMLARI
Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 büyüdü. 2. çeyrekte inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10,9 yükseldi.
Beklenti yüzde 3,8 iken geçen yılın aynı döneminde büyüme rakamı 2,4 olmuştu.
İlk çeyrekte büyüme yüzde 2 olarak açıklanmıştı, bu rakam da yüzde 2,3 olarak revize edildi.
