        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Kasımda aylık enflasyon son 2,5 yılın, yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Mayıs 2024'e göre iyileşme 44 puanı aştı" dedi.Bakan Şimşek aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini beklediklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 11:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:27
        "Enflasyonda iyileşme 44 puanı aştı"
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü. Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz. 2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

        •Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

        •Sıkı para politikası

        •Güçlenen finansal istikrar

        •Destekleyici maliye politikası

        •Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

        •⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

        •Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

        •Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

