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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten ihracat mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Şimşek'ten ihracat mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bankaların işbirliğiyle devreye alınan kredi paketiyle ilgili değerlendirmede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 17:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:02
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        Şimşek'ten ihracat mesajı
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

        "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.

        Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.

        2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz.

        Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek."

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