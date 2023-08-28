Şimşek'ten ihracat mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bankaların işbirliğiyle devreye alınan kredi paketiyle ilgili değerlendirmede bulundu
Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum.
Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz.
2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz.
Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek."