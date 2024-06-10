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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini belirterek, "Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:51
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        "Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz"
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi." ifadelerini kullanan Şimşek, dış finansman girişlerindeki olumlu seyirin devam ettiğini vurguladı.

        Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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