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Bakan Soylu: İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu: İstanbul'da 386 kilogram uyuşturucu madde yakalandı
DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam 386 kilo uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kökünü kurutana kadar mücadeleye devam. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçeleri başta olmak üzere ilçelerde 17 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda toplam; 386 kilo uyuşturucu madde yakalandı, 150 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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