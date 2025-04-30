Bakan Tekin açıkladı: Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşecek mi?
TRT Haber'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşecek mi sorusuna yanıt verdi. Yapılan son dakika açıklaması, "Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşecek mi? Bayram tatili uzadı mı?" sorularını beraberinde getirdi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı bu sene, 6 - 9 Haziran tarihleri arasında idarak edilecek. İşte Bakan Tekin'in Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili ile birleşecek mi sorusuna verdiği yanıt...
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram tatilinin yaz tatili birleşip birleşmeyeceği gündemi meşgul etmeye başladı. Konuya ilişkin en net açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Okullarda yaz tatili, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılması ile başlarken, Kurban Bayramı ise 6 - 9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Peki, "Bakan Tekin açıkladı: Kurban Bayramı tatili ile yaz tatili birleşecek mi? Bayram tatili uzadı mı?" İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ YAZ TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?
TRT Haber'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için gündemde değil.
2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ereceği 20 Haziran Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.