Bakan Tekin'den Eslem Teker için başsağlığı mesajı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Yüksekova'da boş bir arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eslem Teker'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bakan Tekin, "Eğitim ailesi olarak hepimizi derinden üzen bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Eslem evladımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.