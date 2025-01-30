Bakan Tekin'den özel okullara: Çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; peşine biz düşeriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği eğitim sempozyumuna katıldı. Özel okul-kamu okulu dengesinin yüzde 20 seviyelerinde olması gerektiğini savunduğunu belirten Bakan Tekin, bu düşüncesinin bakanlık müsteşarı olduğu dönemde de bulunduğunu belirtti.

Tekin, "Çocukları özel okullara yönlendirdiğimiz gerekçesiyle bizi eleştiriyorlar. Benim baktığım yerden kamu hizmeti veren özel okul ile kamu okulunun bir farkı yok. İkisinin de korunması lazım. Bizim baktığımız yer burası. Bu ülkede özel okul, kamu okulu diye bir ayrım yok; beraber çalışacağız" dedi.

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"İKİ KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA"

Bakan Tekin, 2002-2003 yılından bu yana eğitimde gelinen seviyeleri de rakamlarla açıkladı.

Tekin, "2002-2003 yılında 367 bin 145 derslikle eğitime başlanmış. 23 yıl içerisinde bu dersliklerden en az yarısının yıkıldığını ve yeniden yapıldığını düşünelim. 2024-2025 yılına gelecek olursak, 734 bin 884 derslikle başladık. Rakam iki katına çıkmış durumda. Aynı şekilde 2002-2003 yılında 540 bin öğretmenle başladık. En az yarısının bu süreç içerisinde emekli olduğunu düşünürsek, 1 milyon 239 bin öğretmenimiz var. Yüzde 80 atama gerçekleşmiş" diye konuştu.

"ÖZEL OKUL SAYILARI HER GEÇEN YIL ARTIŞ GÖSTERİYOR"

Çocukların başarısında velilerin etkisinin de önemli olduğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, velileri eğitim öğretime dahil edecek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Tekin, özel okul sayılarının her geçen yıl artış gösterdiğini, bugün 12 bin civarı özel okulun hizmet verdiğini kaydetti.

Özel okullarla ilgili yaptıkları çalışmalardan söz eden Bakan Tekin, FETÖ okullarının kapatılması konusunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "2002 yılında 2 bin 395 özel okul varmış. Şu an 12 bin özel okulumuz var. 2002 yılında 2 bin 395 özel okul içerisinde acaba kaç FETÖ okulu vardı? Bu okulların sektör üzerindeki baskısı neydi? 2 bin 395 özel okul içerisinde sayıca az olsa da özgül ağırlık nedeniyle sektörü domine eden bir yapısı vardı. Bence burada teşekkürü hak ediyoruz, sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk. Bu da önemli bir adımdı."