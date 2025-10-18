Bakan Tunç: Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak için fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirterek, "Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz" dedi.

Adaletin Yüzyılını Güçlü Temeller Üzerine İnşa Ediyoruz



Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz.



Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan… pic.twitter.com/Olp56vxGSx — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 18, 2025

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yeni binalarla vatandaşların adalet hizmetlerine eksiksiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladıklarını kaydetti. Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adalet yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç'un mesajı şu şekilde:

"Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkânlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."