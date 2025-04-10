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        Haberler Gündem Bakan Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

        Bakan Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:18
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        Bakan Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü
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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Görüşmede ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını bildiren Tunç, "İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışından ödün vermeden ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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