        Bakan Tunç'tan deprem davaları açıklaması: 2 bin 673 kişiye dava açıldı

        Bakan Tunç'tan deprem davaları açıklaması: 2 bin 673 kişiye dava açıldı

        Adalet Bakanı Tunç, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:53
        Bakan Tunç'tan deprem davaları açıklaması
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremleri sonrası açılan davalara ilişkin, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

        İHA'da yer alan habere göre Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Kanun Yolu Uygulamaları' konulu toplantıda 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri yad ederek, bakanlığın deprem bölgesine toplam 9,5 milyar TL'lik yatırım yaptığını ifade etti.

        Deprem ceza yargılanmalarına da değinen Bakan Tunç, "Deprem ceza yargılamaları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 673 kişi hakkında dava açıldı. 202 kişi hakkında 1 yıl ile 21 yıl aralığında değişen süreli hapis cezaları verildi. Halihazırda 142'si tutuklu, 59'u hükümözlü olmak üzere toplam 201 kişi ceza infaz kurumlarındadır. 949 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma aşamasında 949, kovuşturma aşamasında ise 2 bin 673 kişi hakkında süreç devam etmektedir" dedi.

        "DEPREM KAYNAKLI TOPLAM 64 BİN 663 DAVA AÇILDI"

        Bakan Tunç, deprem konusunda hukuk mahkemelerinde açılan davalara da değinerek şunları söyledi:

        "Hukuk mahkemelerinde ise deprem kaynaklı toplam 64 bin 663 dava açıldı. Bu davalardan 58 bin 149'u hakkında ilk derece mahkemesinde karar verildi, (Yüzde 90) 5 bin 655'ine karşı istinaf yoluna başvuruldu. 3 bin 483'ü istinafça karara bağlandı. Yüzde 61 istinafta yargılaması devam eden dosya sayısı ise 2 bin 172'dir. İlk derece ve istinaftaki toplam derdest dosya sayısı 8 bin 688'dir. İdari yargıda ise 119 bin 957 dava açıldı. Bu davaların 29 bin 536'sı tam yargı davası, 90 bin 411'i iptal davasıdır. İptal davalarının hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan iptal davası sayısı 79 bin 732, hak sahipliği başvurularına ilişkin işlemlere karşı açılan iptal davası sayısı 10 bin 354, diğer davalar ise 325'tir. Bu davaların 34 bin 558'i iptal-kabul, 51 bin 909'u ret şeklinde sonuçlanmıştır. Ayrıca hasar tespiti ve yıkım işlemlerine karşı açılan davaların ayrıntısına bakacak olursak 44 bin 381 ağır hasar tespiti ve yıkım kararına ilişkin davada 18 bin 558 iptal kararı, 25 bin 823 ret kararı verilmiştir. 2 bin 484 orta hasar tespiti ve güçlendirme kararına ilişkin davada 994 iptal kararı, 961 ret kararı verilmiştir. Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından deprem kaynaklı tüm dosyaların en kısa sürede sonuçlandırılması vatandaşımızın adalete erişimi konusundaki haklı beklentisi olup, yargı teşkilatımızın da öncelikli görevidir."

        Fotoğraf: AA

