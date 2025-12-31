Bakan Uraloğlu: 2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık. 31 Ağustos'ta yaklaşık 1906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta da 6 bin 349 toplam trafikle tüm zamanların en yükseğine imza atmış olduk. Yani bir günde gerçekleşen 6 bin 349 uçak trafiği buradan yönetildi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezimizi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, kuleden anons yaparak uçaktaki yolcuların ve pilotun yeni yılını kutladı. Merkezde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Hava trafik kontrol merkezimiz 7 yedi gün 24 saat, 365 gün kesintisiz Türkiye'nin üzerinden geçen gerek transit hava trafiğini gerek Türkiye merkezli gerek iç hatlar gerekse de dış hatlardaki hava trafiğini yönetiyor. Biz 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabilen stratejik konumda bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu anlamda hava sahamız yeterince yoğun. Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı kuzeydeki trafiğin ülkemizin üzerine doğru kayması zaman zaman Orta Doğu'daki olan gerginliklerden dolayı güneydeki trafiğin yine Türkiye üzerine kaymasıyla çok daha yoğunlaşıyor" dedi.