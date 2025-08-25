Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Bakan Uraloğlu'na trafik cezası | Son dakika haberleri

        Bakan Uraloğlu'na trafik cezası

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği esnada hız sınırını aştığı için jandarma tarafından ceza yazıldığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 01:49 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:53
        Bakan Uraloğlu'na trafik cezası
        Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara-Niğde Otoyolu'nda otomobilin direksiyonuna geçtiği bir video paylaştı.

        Ardından bir paylaşım daha yapan Uraloğlu, direksiyona geçtiği sırada hız sınırını aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını açıklayarak, ceza tutanağını paylaştı.

        Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara-Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

