Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı‘nın ( KOSGEB)2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını kamuoyu ile paylaştı. “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Varank, “Teknoyatırım Destek Programını, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor.” dedi.



UÇTAN UCA YERLİLEŞTİRME



Varank, programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini de ifade etti. Mevcut durumda destek kararı alınan 73 projeyle de ilgili bilgi veren Varank, “Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız.“ diye konuştu.



İŞ BİRLİĞİNE 10 MİLYON TL



Varank, 2019’da KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarını bildirerek şöyle konuştu: “KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz.”



YÜKSEK TEKNOLOJİYE 360 BİN TL



KOSGEB’in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bir değişikliğe gittiklerini anlatan Varank, “Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum” dedi.

GAZİ, ŞEHİT YAKINLARINA POZİTİF AYRIMCILIK



Varank, bu program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının da altını çizdi. Varank “İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek.” dedi.

ERKEN ÖDEME İMKANI



Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları söyledi: “Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde yüzde 30’u, teknolojik üründe yüzde 25’i erken ödenebilecek. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek.”



İŞLEMLER E-DEVLET’E TAŞINDI



Varank, KOSGEB tarafından sunulan hizmetlerin bürokrasiden arındırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak, “KOSGEB’e başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı.” diye konuştu.



YENİ DESTEK MODELLERİ YOLDA



Açıklanan destek programlarının KOBİ’lere, girişimcilere hayırlı olması temennisinde bulunan Varank, “Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi KOBİ’lerle tabana yayarak, bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz. KOSGEB’in vizyonuna uygun olarak yeni destek modellerimiz de yolda. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız” dedi.



Bakan Varank ayrıca, sanayi üretimindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü koordinasyondan faydalanarak başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak en temel önceliğimiz sanayide çarkların dönmesi. Sektör bazlı üretim verilerini yakından takip ediyor, ekonomik tehditlere karşı tüm imkânlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız ve ekonomik temellerimizden tamamen bağımsız olarak gerçekleşen dış şokların sektördeki etkilerini silmek için çalışıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın bu yıl 5 milyar 600 milyon liralık bir destek bütçesi var; bu imkanlar tüm üretici ve girişimcilerimize açık durumda.”





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