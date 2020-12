‘Rahatsız oluyorlarsa doğru yoldayız’ 0:00 / 0:00

Türkiye Bilişim Derneği tarafından “Dijital Gerçeklik ve Toplum 6.0” temasıyla düzenlenen 37. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin yerli ve milli üretime odaklanmasının önemli olduğunu dile getiren Sayan, “Bugün gelişmiş teknolojiye sahip uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak, kimseye hesap vermeden onu sadece ve sadece kendi hukuki menfaatleri çerçevesinde kullanabilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin bugün savunma sanayiinde çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Sayan, “Türkiye’nin yalancı dostlarını rahatsız ediyor. Onlar rahatsız oluyorsa doğru yoldayız demektir” diye konuştu.

‘İNSANSIZ YAŞAM PROJELERİ ÖN PLANDA OLACAK’

Dijital dönüşümün bir seçim ya da tercih değil, tamamen bir zorunluluk olduğu bugünlerde artık toplumların dijital dönüşümünün versiyonlarının konuşulduğunu belirten Sayan, “Toplum 5.0’dan sonra şimdi de Toplum 6.0’dan bahsediyoruz. Siber alan ve fiziksel alanın yüksek seviyede entegre olduğu ‘süper akıllı toplum’ olan Toplum 5.0’ın getirdiği değişimleri konuşurken, artık Toplum 6.0 ile tamamen internet, yazılım ve robotlar üzerine yapılanan insansız projelerden bahsediyoruz. Yani Toplum 6.0 ile insansız yaşam projelerinin ön planda olacağı bir dönem yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

‘MİLYARLARCA DOLAR GELİR ELDE EDİYORLAR AMA…’

Dünyadaki dijital veri havuzunun yüzde 90’ının son üç yıl içinde oluştuğu bilgisini paylaşan Sayan, “Söz konusu veri havuzunun büyük bir kısmının hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya üzerinden oluşturulduğu ortadadır. Sosyal medya şirketleri geniş çaplı kullanıcı sayıları ile kullanıcı verilerinden yararlanarak milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Bu gelirlere rağmen kişilerin haklarının korunması noktasında ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmaları geliştirmediklerini gözlemliyoruz” diye konuştu.

‘6G İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK’

“Milli Teknoloji Hamlesi” rehberliğinde yapılan çalışmalarla yerli ve milli olma konusunda önemli adımlar atıldığına dikkat çeken Sayan, “5G’ye yönelik standardizasyon çalışmaları sürdürülüyor. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. 6G’ye yönelik çalışmalar da ülkemizde başlamış durumda. 6G’de artan bant ihtiyacı sonucu Terahertz dalgalarına odaklı çalışmalar bekleniyor. Bu amaçla Japonya Ulusal Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri Enstitüsü ve Medipol Üniversitesi ile işbirliği sonucu Terahertz çalıştayını gerçekleştirdik. Çalıştayda çok değerli akademisyenlerimiz, sektör paydaşlarımız ve Japonya temsilcileri tarafından bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Ayrıca çeşitli üniversitelerimiz tarafından 6G çalıştayları gerçekleştiriliyor ve 6G konusunda yürütülen çalışmalara yönelik paylaşımlar yapılıyor. Amacımız yeni teknolojileri yerli ve milli imkanlarla ilk uygulayan ülkeler arasında olmak” dedi.

‘E-DEVLET’E YENİ HİZMETLER EKLİYORUZ’

Günümüzde dijitalleşmenin artışıyla birlikte yaşanan dönüşümlerin kamu çalışmalarına da yansıdığını söyleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da “E-devlet üzerinden sunulan hizmetlere yenilerinin eklenmesi konusunda işletmecilerimiz ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ekim ayında yeni bir hizmetin daha e-devlet üzerinden verilmesini sağladık. Vatandaşlarımızın, işletmeci bayi veya ofisine gitmeden bulundukları yerden telefon, internet ve kablo TV hizmetleri için fesih başvurularını e-devlet kapısı üzerinden sunulmasını sağladık. Temassız işlemlerin önemli olduğu Covid19 salgını sürecinde rakamlara baktığımızda bu hizmetten vatandaşlarımızın etkin biçimde faydalandığını ve memnun olduklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

‘BTK AKADEMİ’DE 562 BİN 873 KULLANICI VAR’

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak için yürüttükleri çalışmalardan da bahseden Karagözoğlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımızı, gençlerimizi yazılım ve teknoloji alanında kariyer yollarında destekliyoruz. Bakanlığımız ve BTK olarak, Hazine Maliye Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ‘1 Milyon İstihdam’ projesi kapsamında BTK Akademi kanalı ile eğitimler veriyoruz. Şu anda BTK Akademi Online Eğitim Platformunda 562 bin 873 kullanıcı var. Platforma sadece yazılımcı olmak isteyen gençleri değil her yaştan her meslekten her kesimi davet etmek istiyoruz. Yazılım da artık bir yabancı dil gibi zorunlu hale gelecek. İlerde tüm meslekler zorunlu olarak yazılım bilmek zorunda kalacak. Proje kapsamında hedefimiz, 2023 yılına kadar 1 milyon yeni yazılımcı yetiştirmek.”