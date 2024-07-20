Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadeleye devam mesajı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Trabzon'da konuştu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı teröre kurban vermek istemiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadeleye devam mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'deki programlarının ardından Trabzon'a gelen Bakan Yerlikaya, Trabzon Valiliğini ziyaret etti. Yerlikaya, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Aziz Yıldırım ile görüştü.

        DSİ Sosyal Tesisleri Necip İba Konferans Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katılan Yerlikaya, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Trabzon'un sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusu olduğunu söyledi.

        Bakan Yerlikaya, Trabzon'da huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara, göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de, tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı teröre kurban vermek istemiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'da toplam 64 operasyon düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 77 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 9'unun tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Trabzon'da son bir yıllık dönemde 230 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, bu operasyonlarda 1910 zehir tacirinin gözaltına alındığını, bunların 175'inin tutuklandığını, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

        Ailelerin, gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve uyuşturucuya yaklaşmama, direnme noktasında hep beraber, topyekun, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle "Seferberlik ruhuyla" hareket etmek gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile kayda alındığını kaydetti.

        Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor. Bugün sabah paylaşmış olduğumuz Kuyu-10 operasyonuyla beraber dünkü 619 (çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısı) rakamının 620 rakamına ulaştığını söylemek istiyorum. Yine bu amaçla buradaki güvenlik birimlerimizin de 14 operasyon düzenlediğini, 44 şüphelinin bugüne kadar gözaltına alındığını, 4 tutuklama ve 5'inin de hakkında adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyorum." dedi.

        REKLAM

        "BİZ DEVLET VE MİLLET İRADESİNDEN BAŞKA GÜÇ TANIMIYORUZ"

        Vatandaşlardan organize suç örgütleriyle ilgili duydukları, bildikleri şeyleri güvenlik birimleri, mülki idare amirleriyle paylaşmalarını isteyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz onların hakkından geliriz çünkü biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz. Valimiz, başsavcımız, emniyet birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatında çalışan arkadaşlarımızca gösterilen bu koordinasyon, uyum takdire şayan. Bunlarla beraber biz inanıyoruz ki vatandaşımızın bize inancı, desteği ve her noktada yanlış olarak gördüğü uyuşturucu olabilir, organize suç örgütleri olabilir, düzensiz göçmen, göçmen kaçakçılığı organizatörü olabilir, ne olursa olsun, konusu suç olduğuna inandığı bir şey varsa arkadaşlarımızla paylaşsın, biz de onun gereğini yaptığımız gibi yapmaya da devam edeceğiz onların sayesinde."

        Bakan Yerlikaya, Trabzon'da kişilere, mal varlığına karşı suçlarda düşüş yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Şöyle örnek verelim, mal varlığına karşı meydana gelen önemli suçlarda, emniyetimiz ve jandarmamızla 1 Ocak-30 Haziran 2024'te, yani yılın ilk 180 gününde, bir yıl önceki aynı dönemle kıyaslandığı zaman gerçekten büyük düşüş söz konusu. Sadece jandarmada bu periyotta 87 olay olmuş. Evden hırsızlık bu dönemde jandarma bölgesinde 34. Aynı şekilde polis bölgesine baktığınız zaman da dolandırıcılıkla ilgili 433 suçu eğer saymazsak, 111 suç olayına rastlıyoruz. Artık polis bölgesinde bu 6 ay boyunca kapkaçın olmadığını, oto hırsızlığının olmadığını görüyoruz. Sadece bir yankesicilik suçu işlendiğini görüyoruz. Gaspla ilgili sadece 7, otodan hırsızlığının 9'a kadar düştüğünü, evden hırsızlığın ise polis bölgesinde sadece 35 olduğunu görüyoruz. Biz 1 sayısının bile çok olduğunu değil, kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlarımızın bir önceki periyottan, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha iyiye, yani Türkiye'nin huzuru, Trabzon'un huzuru için vatandaşlarımızın daha büyük beğeni, takdir ve dualarını alma noktasında gayret gösterdiklerini görüyoruz."

        Aydınlatma oranlarına da değinen Yerlikaya, "Aydınlatma oranlarında da kişilere karşı işlenen önemli suçlarda, yani 100 suçun 99'unun bu süre içerisinde aydınlatıldığını görüyoruz. Bu Türkiye ortalamasından 2 puan üstte. Mal varlığına karşı işlenen önemli suçlarda aydınlatma oranı ne? Türkiye ortalaması 100 olayın 76'sı, Trabzon'da bu yaklaşık 8 puan daha yukarıda. Yani 85 bandında, o da şimdilik. Biz inanıyoruz ki bu oran çok daha yukarıya çıkacak." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet bölgesinde trafik ve önleyici, asayiş, yunus olarak ifade ettikleri devriye araç sayısını katbekat artırdıklarını ifade ederek, "Hepsi yeni araçlar. Hepsi emniyet ve jandarmamızın yaka, yüz tanımalı kamera eşliğinde Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacaklar. En önemli görevimiz ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis etmek. Bakanlık olarak 600 bin mesai arkadaşımla gece gündüz demeden bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!