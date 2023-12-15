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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti

        Bakan Yerlikaya okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ı ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı tedavi görmekte olduğu hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:59
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        Yerlikaya'dan Tunahan'a ziyaret
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        Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisi devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Tunahan'ı hastanede ziyaret ederek son durumla ilgili olarak sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bilgi verdi.

        Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

        Ankara’da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan evladımızın tedavisi devam ediyor.

        Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik; hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk.

        "ŞÜKÜRLER OLSUN DURUMU İYİYE GİDİYOR"

        Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan’ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor.

        Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi.

        Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız.

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        #Ali Yerlikaya
        #haberler
        #tunahan
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