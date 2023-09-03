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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine geçit yok

        TIR'da 153 kilo eroin ele geçirildi! Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine geçit yok

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:24
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        Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine geçit yok
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok" ifadesini kullandı.

        İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

        Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadesine yer verdi.

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        #İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
        #uyuturucu
        #eroin
        #Hakkari
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