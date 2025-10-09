Habertürk
        Bakan Yumaklı: 5 yeni "mahalli sulak alan" ilan ettik | Son dakika haberleri

        Bakan İbrahim Yumaklı: 5 yeni "mahalli sulak alan" ilan ettik

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin zengin ekosistemine değer katacak Bingöl, Çanakkale ve Bilecik'teki 5 yerin "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildiğini belirterek, "Böylece 131 korunan sulak alan sayımız 136'ya, mahalli öneme haiz sulak alan sayımız da 58'den 63'e yükseldi" dedi

        09.10.2025 - 15:36
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın en verimli ortamları arasında yer alan sulak alanların, insan yaşamı için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        Sulak alanların, tatlı su temininden gıdaya, biyolojik çeşitlilikten sel kontrolüne, yer altı sularının yenilenmesinden iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına kadar, insanlığa sağladıkları sayısız fayda ve ekosistemle, büyük bir değer taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, ülkelerin sulak alanların yönetiminde büyük sorunlarla karşılaştığını anlattı.

        Bakanlık olarak bu sorunların üstesinden gelmek üzere yeni projeler uygulayarak, eylem planları hazırladıklarına işaret eden Yumaklı, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan sulak alanları koruyup geliştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Yumaklı, söz konusu çalışmalar sayesinde korunan sulak alan sayısının her geçen gün arttığını ve Türkiye'nin zengin ekosistemine değer katacak 5 yeni mahalli sulak alan ilan ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Son olarak Bingöl'de Gölbaşı Gölü, Çanakkale'de Kavak Deltası, Çardak Lagünü ve Suvla (Tuz) Lagünü ile Bilecik'te Beşgöller sulak alanları 'Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edildi. Böylece 131 korunan sulak alan sayımız 136'ya, mahalli öneme haiz sulak alan sayımız da 58'den 63'e yükseldi. Bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere, çalışmalarımızı sürdürüp bu sayıları daha ileriye taşıyacağız."

        HER BİRİNDE FARKLI BİTKİ VE KUŞ TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ

        Bingöl Adaklı ilçesi sınırlarında bulunan Gölbaşı Gölü pınarlar, yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Gölbaşı Gölü'nde bey sümbülü, saz, kamış gibi bitki türleri, angut, ibibik, yeşilbaş, saz bülbülü gibi kuş türleri yaşıyor.

        Çanakkale'de, Kavak Çayının Ege Denizi'ne döküldüğü yerde oluşan Kavak Deltası da hem önemli bir kumul vejetasyona sahip doğal bir ekosistem, hem de önemli bir kuş yaşam alanı olarak öne çıkıyor. "Kıyısal Tatlı Su Lagünleri" ile "Sürekli Tatlı Su Bataklıkları" sulak alan tiplerinden oluşan Kavak Deltası'nda, 3'ü bölgesel endemik olmak üzere, 45 bitki türü hayat buluyor. Kuş göç yolları üzerinde önemli bir konuma sahip olan Kavak Deltası'nda, bugüne kadar 247 kuş türünün yaşadığı görülüyor.

        Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nın birleştiği kesimde yer alan Çardak Lagünü de Çanakkale il sınırlarında bulunuyor. Derinliği ortalama 3 metre olan, kuşların göç, barınma, beslenme ve üremeleri için önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen Çardak Lagünü'nde kum zambağı, deniz börülcesi gibi 30 bitki türü, kulaklı batağan, sütlabi, flamingo ve kuğu gibi 111 kuş türü yer alıyor.

        Gelibolu yarımadasında bulunan Suvla Tuz Gölü de Çanakkale'deki korunmuş en önemli kuş toplanma ve beslenme alanını oluşturuyor. Suvla Tuz Gölü'nde, tülpembe kum zambağı, lavanta gibi bitki türlerinin yanı sıra dikkuyruk, kaşıkçı, pasbaş patka, suna ve flamingo gibi kuş türleri görülüyor.

        Bilecik'teki, Sakarya Nehri'nin kenarında bulunan kum alımı sonrasında meydana gelen 5 gölden oluşan Beşgöller'de ise bitki olarak su mercimeği, saz, sandalye sazı gibi türler, kuş olarak da alaca balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl gibi türler bulunuyor.

