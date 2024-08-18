Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Tüm alevlerle mücadele tüm bölgelerde sürüyor. Çok zor bir dört gün geçirdik. En son saat 1'de İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini vermiştik ve o saatten itibaren 5 yangının aktif olarak devam ettiğini söylemiştim.

"TEHLİKE ARZ EDEN HERHANGİ BİR DURUM YOK" Bunlardan birincisi İzmir-Menderes'teki Tahtalı Barajı'nın her iki yanında da devam eden yangın idi. Bunun enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Aynı şekilde arkadaşlar müdahaleye devam ediyorlar ancak arazinin çok sarp kayalık ve ulaşılma sorunu sebebiyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak birbiri peşine hortumlar ekleyerek buraya ulaşıyorlar. Müdahaleler devam ediyor. Bu gece boyunca da devam edecek. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. REKLAM

İkinci yangın Aydın Bozdoğan'daki yangın idi. Bu yangınla alakalı da arkadaşlarımız bütün gece müdahalelerine devam ettiler. Ve biraz önce biz keşiften döndük. Tekrar son haline baktık. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Çok büyük oranda kontrol edildiğini söyleyebilirim. Aydın Bozdoğan'ın ki birkaç kez söylemiştim, bizi endişeye sevk edebilecek kadar geniş bir alana yayılmıştı. 5 YANGINDAN 1 TANESİ KONTROL ALTINA ALINDI Üçüncüsü Karabük idi arkadaşlar. Karabük'teki yangın da an itibariyle kontrol altına alınmış vaziyette. Yani beş yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangını o da dün itibariyle aslında çok yaklaşmıştık ancak rüzgarın çok kararsız ve farklı yönlere şiddetle esmesi sebebiyle arkadaşlarımızı zorladı. Ancak onlar müdahalelerine devam ettiler. O da çok büyük oranda tamamlandı. Ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek.

"TAHMİNİMİZİN ÖTESİNDE BİZİ UĞRAŞTIRDI" Uşak Eşme burada da hakikaten bizim tahminimizin ötesinde bizi uğraştırdı. Çünkü burada da ulaşılamaz yerler vardı maalesef. Ancak yine arkadaşlarımız bir şekilde yolunu buldular. Burada da büyük oranda kontrol sağlandı. Bununla ilgili de son bilgiyi yarın vereceğiz. Sabah son soğutma işlemleri de devam ediyor. REKLAM Tabii güne güzel haberlerle başlamıştık ancak İzmir'deki son açıklamamızın üzerinden çok geçmeden şu anda içinde bulunduğumuz Muğla İli Ula ilçesinden bir yangın haberi geldi. Hemen arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. 14.21'de geldi. Daha doğrusu İHA'ların tespiti onu söyleyeyim. 14.31'de de arkadaşlar ilk müdahaleye başladılar. Çünkü bütün güçlerimizin yani tamamı değil belki ama büyük bir bölümü Bozdoğan yangını için seferber olduğundan oradakileri de çekmek bu anlamda bizim açımızdan belki 3-5 dakika içerisinde de müdahale edilebilirdi.