        Bakan Yumaklı: Üreticilerimize 707 milyon 112 bin lira daha ödeme aktarıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:44
        Bakan Yumaklı: Üreticilerimize 707 milyon 112 bin lira daha ödeme aktarıldı
        Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

