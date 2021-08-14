AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile helikopterle havadan yaptığı incelemenin ardından ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Soylu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgedeki yaraların mümkün olan en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Soylu ayrıca, ilçede yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.