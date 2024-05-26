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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlık doğurganlığın en düşük, boşanmanın fazla olduğu illeri mercek altına alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakanlık doğurganlığın en düşük, boşanmanın fazla olduğu illeri mercek altına alınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir süre önce kamuoyuna duyurduğu "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında uzmanlarca doğurganlık hızının en düşük, boşanma hızının en yüksek olduğu illerde ailelerle birebir görüşmeler yapılacak, bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:34
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        Doğurganlığın düşük, boşanmanın fazla olduğu iller mercek altında
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        2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç düzeyli yapı öngörüldü.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre birinci düzeyde aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön plana çıkıyor. İkinci düzeyde, risk altındaki ailelere odaklanan ve bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlara, son düzeydeyse, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlara odaklanılıyor.

        Söz konusu 5 stratejik amaç arasında bulunan "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" kapsamında, "demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması", "aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi", "ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması" ana hedefler olarak belirledi.

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        Bu hedefler doğrultusunda aile kurumunu ve yapısını etkileyen demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek.

        Nüfusun aktif ve dinamik yapısının korunması kapsamında cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında aile bireyleri ve ebeveynlere eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak.

        Evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alan bütüncül saha araştırması gerçekleştirilecek.

        6 ilde analiz çalışmaları

        Doğurganlık hızının düşmesi ve boşanma hızının artması nedeniyle Türkiye'de ilk defa sahada çalışma yürütülecek.

        Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızı en yüksek olan İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları yapılacak. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşecek ve onlara özel anket uygulayacak.

        Bu görüşmelerin ardından uzmanlar tarafından bu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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