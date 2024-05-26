Bakanlık doğurganlığın en düşük, boşanmanın fazla olduğu illeri mercek altına alınacak

2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşan eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi çerçevesinde, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç düzeyli yapı öngörüldü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre birinci düzeyde aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön plana çıkıyor. İkinci düzeyde, risk altındaki ailelere odaklanan ve bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlara, son düzeydeyse, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı hedefleyen yaklaşımlara odaklanılıyor.

Söz konusu 5 stratejik amaç arasında bulunan "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" kapsamında, "demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması", "aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi", "ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması" ana hedefler olarak belirledi.

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Bu hedefler doğrultusunda aile kurumunu ve yapısını etkileyen demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek.